Encore un exemple de l'arbitraire de Google: Un père avait créé un compte GMail pour que sa fille puisse échanger avec ses grand-parents. Elle a également ouvert un blog pour son projet de classe (sur blogger.com, qui appartient à Google).

Et du jour au lendemain, Google lui a fermé son compte sous couvert de protection des mineurs. Avec non seulement l'impossibilité de se connecter, mais aussi de récupérer tous les emails. Et bien sûr, le blog de la jeune fille est fermé également. En face, Google est un mur. Aucun recours, comme d'habitude.

Le plus beau, ce sont les commentaires en dessous de l'article: On y voit d'autres parents dans le même cas, dont les enfants ne peuvent plus utiliser leur ordinateur Chromebook (puisqu'un login Google est nécessaire pour se connecter). C'est chouette, le minitel 2.0, hein ?

N'utilisez pas cette merde de Chromebook, ni les applications en ligne Google. Ne faites pas confiance à Google. Faites des BACKUPS BACKUPS BACKUPS BACKUPS BACKUPS BACKUPS Quand c'est possible, foutez le camp. Allez vous faire héberger ailleurs. La plupart des autres services ont des humains en face à qui parler quand il y a un problème.

Moralité: