Apple a obtenu l'interdiction des téléphones HTC aux USA. Énorme. Bon, HTC a trouvé une parade, mais le simple fait que Apple ait obtenu gain de cause est ahurissante, surtout au vue du brevet.

L'idée brevetée ? Le fait de transformer certaines partie d'un message textuel en liens cliquables. Une adresse email ? Cliquez dessus pour envoyer un email. Une URL ? Cliquez dessus pour ouvrir la page. Un numéro de téléphone ? cliquez dessus pour composer. Oui, c'est quelque chose de trivial, mais c'est sur cette base qu'Apple a gagné.

En fait, Apple pourrait même me faire un procès puisque c'est exactement ce que je fais dans Shaarli (quand vous mettez une URL dans la description, Shaarli la transforme en lien clickable). On retrouve également ce comportement partout (webmails, wikis...). Comment voulez-vous que les ingénieurs aient le moindre respect pour le système des brevets quand on en arrive à breveter quelque chose d'aussi simple ?

En fait, Apple s'en fout bien, du brevet. On ne va pas me dire qu'Apple a investi des sommes folles pour "inventer" ce système de lien cliquable. C'est une idée qui vient naturellement à l'esprit de n'importe quel développeur. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver des prétextes pour bloquer la concurrence.

Ah tiens tant que je suis sur Apple, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur cette vidéo chez TED qui montre comment les entreprises privées orchestrent souverainement la censure. Si vous n'avez pas le temps, regardez juste les 3 premières minutes: ça vous rappellera un article que j'ai écrit récemment.



Il y a quelques années, si on m'avait dit que j'en viendrais à taper plus sur Apple et Google que sur Microsoft, je n'y aurais pas cru.