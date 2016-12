Lu sur Clubic: « Le Japon développe un "malware défensif" »

Malware défensif ? Donc malware tout court.

Quand tout le monde sera assez con pour installer ça partout, le jour où le bug d'un programme provoquera l'envoi de paquets par erreur à une adresse IP, ça sera l'holocauste numérique immédiat. C'est complètement débile. Sur un réseau local isolé, je veux bien que les admins fassent ce qu'ils veulent (genre un IDS couplé à différents logiciels), mais sur internet il ne faut pas déconner.

Les cracks boursiers et les livres à 23 millions de dollars sur Amazon ne leur ont rien appris ?

Remarquez ça peut être sympa pour attaquer un serveur. Imaginez: L'entreprise A veut attaquer l'entreprise C. Elle sait que B a un malware défensif: Elle balance des paquets forgés dont l'adresse source est celle de C: En retour, le malware défensif de B attaque C. Gagné. Doh.

Ce sont vraiment des idées à la con.