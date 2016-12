ಠ_ಠ

Finalement, cette simple signature est un acte pire que ce que Bush a pu faire.

Késako ?

Cette loi permet aux USA de faite sauter l'un des fondements de la démocratie, l'Habeas Corpus, c'est à dire le droit pour chacun à un procès équitable. Par cette loi, les USA se réservent le droit d'enlever n'importe qui (citoyen américain ou étranger), n'importe où (sur le sol des USA et ailleurs) et de le détenir indéfiniment, sans qu'il soit informé de ce qu'on lui reproche, sans droit à se défendre, sans accès à la justice, sans droit à un procès.

En gros, une extension de ce qui a été fait à Guantanamo Bay, alors même qu'il avait promis l'abolition de ces horreurs. Il faut croire que nous avons déjà oublié les images insoutenables de ces prisons. Même la simple recherche de "Guantanamo" dans Google Images ne montre plus que des images "soft", comme si les prisonniers mutilés, torturés, humiliés et tous ces cadavres n'étaient qu'un mauvais rêve.

Comment peut-on, en tant que président noir, à la tête d'une nation dont la création a été motivée par la fuite de l'oppression, une nation qui a vu naître et mourir Martin Luther King, signer une telle horreur ? Rendez-nous Clinton !

Allez, un peu de musique pour adoucir tout ça ? L'année commence mal.



EDIT: Maître Eolas (que je respecte beaucoup) signale sur son twitter que le gouvernement a déjà ce pouvoir et que Obama ne fait que l'entériner. Tout ceci serait une manœuvre du Congrès en vue des élections. En effet, il me semble avoir dit en 2007 que le gouvernement américain s'était déjà attribué ce pouvoir d'enlèvement et détention.

Je me suis peut-être un peu emporté. Peut-être. Mais Obama a bien signé, non ? Il a bien entériné le tout ? Certes c'est une loi de finance de l'armée, mais il est regrettable qu'elle embarque l'attirail légale qui permette de continuer les abominations passées. Dans sa déclaration accompagnant la signature, il dit qu'il fera ce qu'il faut pour que son administration limite au maximum ces emprisonnements. Oui mais:

Against that record of success, some in Congress continue to insist upon restricting the options available to our counterterrorism professionals and interfering with the very operations that have kept us safe. My Administration has consistently opposed such measures.

Il dit que le Congrès continue à insister pour réduire les pouvoirs des sections antiterroristes, et que son administration s'y est constamment opposée. Je dois être rassuré ?

First, under section 1021(d), the bill does not "limit or expand the authority of the President or the scope of the Authorization for Use of Military Force."

Il dit donc lui-même que cette loi ne change rien. Tout va bien, les USA peuvent donc continuer à enlever n'importe qui... tant que ce n'est pas sur le territoire des USA. Comme la loi votée en 2006 (Cette loi a-t-elle été amendée ?). Et Obama a entériné ce non-changement par sa signature. Que diriez-vous si le gouvernement Chinois déclamait à la face du monde qu'ils se réservait le droit d'enlever n'importe qui dans le monde qu'ils considèrent contrevenir aux lois Chinoise ? Je dois être rassuré ?

Moreover, I want to clarify that my Administration will not authorize the indefinite military detention without trial of American citizens.

Ah... on est rassurés. Pas de détention illimitée sans procès pour les citoyens Américains. Et pour les autres ? Car malgré ses déclarations qui se veulent rassurantes, Guantanomo est toujours ouvert, et à la mi-décembre des prisonniers y étaient encore, sans accès à la justice. La fermeture du centre est prévue pour le 22 janvier.

Je ne sais pas... son discours rassurant ne me rassure pas vraiment. Voir aussi cette analyse.