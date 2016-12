Tiens, pour une fois que quelque chose arrive à passer au travers du filtre antispam, je vais étaler ça ici. Qui sait, je vais peut-être éviter à quelqu'un de se faire arnaquer ?

C'est une petite arnaque simple et minable: On vous propose de vous prêter de l'argent, mais - comme par hasard - il paraît que votre banque vous demande de payer pour le transfert.

Formulaire de demande de prêt remplir et retourner Back To Me Now

Bonjour Suis M. Ebhossmith, Bon, prêteur de prêt légitime et fiable i accorder des prêts à ceux qui sont dans le besoin d'emprunt. Je donne des prêts commerciaux, Prêts personnels, prêts étudiants, prêts automobiles et prêts pour payer les factures. Si vous besoin d'un prêt que vous avez à faire est de vous faire remplir le formulaire de demande de prêt ci-dessous et me contacter directement dès maintenant à: Ebhossmith@yahoo.com

J'ai renvoyé des infos bidons. Il me répond:

Première obligatoires crédit Je veux revenir à moi si vous acceptez les termes du crédit aussi longtemps que je donne crédit à la banque de transférer immédiatement, et je veux que vous sachiez que vous avez enfin voir la bonne compagnie et prêts à vous aider à besoin de faire maintenant de nous re et laissez-nous savoir que vous acceptez les termes et conditions du prêt que nous pouvons aller de l'avant

J'ai bien reçu votre courrier, et le contenu a été noté, et je suis désolé pour la réponse tardive tout de même, nous pouvons vous proposer un prêt dans les 12 heures. J'ai mentionné dans les conditions de crédit les conditions du prêt € 3,000.00 j'ai veulent vues correctes, et revenez me voir si vous acceptez que nous pouvons passer.

Je renvoie un "oui ça me va". Il me répond:

Je lui envoie un RIB bidon. Il me répond:

Ben voyons. Je lui répond: Ok j'accepte de payer.

C'est ça.

Vous devriez essayer autant que vous pouvez envoyer ce taux de transfert et seront heureux vous avez fait parce que je ne vous décevra pas dans cette transaction, vous devez envoyer le taux de transfert par Western Union Money Transfer et d'espoir pour être sûr que, après ce paiement aujourd'hui, vous va obtenir votre prêt sans aucun retard ou de déception. Vous avez de bien vouloir nous retourner dès que vous recevez ce message et de nous faire savoir si vous devez envoyer les informations de paiement sera utilisé pour effectuer le paiement au mode de transfert de la Banque qui leur permet de transférer vos prêt à jour aujourd'hui.

La mesure ultime d'un homme n'est pas là où il / elle est dans des moments de confort, mais qui en temps de controverse et de pression. Je suis un homme, et je vais vous aider car ils sont dans le besoin d'un prêt d'urgence. Croyez en moi, je assurer que vous recevrez ce prêt dès que vous faites ce payment.I veulent vous faire croire qu'ils vont obtenir ce prêt. Je vous ai dit avant, j'ai goûté le côté amer de la vie, de sorte que vous ne voudrez plus jamais blesser les autres.

Votre prêt est garanti et approuvé pour le transfert et le prêt est également déposé dans le transfert bancaire.

Merci pour votre email. Je veux que vous sachiez que votre prêt a été approuvé pour le transfert, mais il ya un problème en ce qui concerne le transfert des fonds du prêt. Que la paix de Dieu soit avec vous, j'ai reçu votre mail et vos coordonnées bancaires ont été traitées pour un transfert immédiat de vos fonds dès que possible pour commencer.

C'était vraiment pas la peine de sortir tout ce baratin. Bon allez, crache-la ta Valda, à qui dois-je payer ? A ma banque ?

De:

Sujet:

Bonjour,

Merci pour votre email, je vous remercie pour votre compréhension dans cette transaction OK, et maintenant que vous êtes d'accord pour payer les frais de transfert, je veux que vous soyez assurés et 100% de garantie que, après ce paiement même que vous êtes va bien reçu votre prêt aujourd'hui, sans délai et sur OK, et je voudrai vous d'essayer autant que vous pouvez aller directement à la plus proche Western Union aujourd'hui et aller faire ce paiement fait parce que la banque de transférer votre prêt avons préparé pour le transfert ne qu'ils attendent les frais de transfert afin qu'elles puissent mener à bien avec le transfert de prêt. Et vous pouvez trouver les informations de paiement Western Union soufflet cet email que vous avez à utiliser dans le paiement maintenant de sorte que dès que le paiement est effectué, votre prêt sera transférer à vous dans pas moins de huit heures après le paiement est confirmé. Bellow sont les détails de paiement pour vous envoyer le paiement ....

WESTERN UNION DÉTAILS SUR LA FAÇON DE FAIRE DE PAIEMENT ..

Récepteur "Nom s: osoba anthony

Récepteur "s Pays: Nigeria

Récepteur "s Etat: Edo State

Montant To Send: € 400

Texte Question: Who made you?

Réponse du texte: God

Et une fois que vous avez fait avec le paiement, vous êtes à nous envoyer une copie de numérisation du bordereau de paiement Western Union. Parallèlement à cela plus de détails ..

Nom de l'expéditeur:

Pays expéditeur:

Etat expéditeur:

Montant Sent:

M.T.C.N (Nombres Money Transfer Control):

Je vais être en attente pour le paiement effectué afin que vous puissiez recevoir votre prêt le plus vite possible.

Mes meilleures salutations,