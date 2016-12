Reddit est un site communautaire où chacun peu proposer des liens. Les internautes votent collectivement pour les liens qu'ils trouvent les plus intéressants. Ces liens apparaissent alors en page d'accueil. En dehors de la page principale, il y a de très nombreux "subreddits", des pages à thème.

J'aime bien Reddit, ils ont de l'humour:



J'avoue: Le maillet avec "F5" dessus, ça m'a fait sourire.



Et je n'aime pas Reddit seulement pour leur humour et pour ce que contient le site, mais aussi parce que ce sont des gens biens: L'équipe de Reddit communique avec ses utilisateurs, ils les rappellent parfois à l'ordre. Ils demandent comment améliorer Reddit pour aider les utilisateurs dans leurs campagnes de dons. Ils organisent des rencontres. Ils affichent des pubs pour des organisations caritatives. Ils organisent des dons de cadeaux. Reddit participe à la FSF (Free Software Foundation). Ils ont même distribué le code source de Reddit (sauf la partie anti-spam).

Mais ce sont les utilisateurs de Reddit qui en sont le cœur. Bien sûr comme n'importe quel site communautaire, Reddit est rempli de conneries, des blagues à la con aux lolcats en passant par les karma whores. Mais il y a aussi une large partie de la communauté qui fait plaisir à voir: Ouverts, généreux. Cela se matérialise par un terme-clé: Random acts of kindness. C'est une autre manière de nommer l'altruisme. Quand quelqu'un appelle à l'aide, il est rare de ne pas voir les internautes essayer d'aider de parfaits inconnus, parfois de manière très généreuse. Lors de la dernière campagne de dons de cadeaux organisé par Reddit, 39000 utilisateurs ont participé, offrant pour 1 million de dollars de cadeaux à de parfaits inconnus à travers le monde. Même si dans certains subreddit les débats sont endiablés et les opinions fortement exprimées, il y a de la vie, de la discussion, du dialogue.

Reddit est un joyeux et généreux bordel.



Reddit a fini par générer ses propres mèmes, ses propres références et coutumes, comme les fameux "IAMA" (I am X, Ask Me Anything). Il a aussi beaucoup hérité de 4chan (typiquement les "rage comics") et Digg (dont les utilisateurs ont fuit en masse vers Reddit).

Même si Reddit appartient désormais à la même holding que l'énorme Wired, et malgré l'augmentation absolument colossale du nombre de visiteurs, ils ont su garder leur authenticité, à des années-lumières de ce qu'est devenu son sombre concurrent Digg.

Reddit est un exemple de ce qu'internet - et les internautes - peuvent donner de bon. Ne faites pas attention au bordel, ce n'est pas le plus important.



EDIT: Tiens justement je viens de tomber sur une interview des fondateurs de Reddit.