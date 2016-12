Avant-hier soir, un reportage sur les Khmers Rouges, avec interview d'un des tortionnaires qui a organisé ces crimes. Hier soir, Klaus Barbie et les SS. Les piles de cadavres décharnés, les enfants jetés vivants dans les fours, les expériences médicales de Mengele. L'horreur. Ce sont des témoignages historiques et importants, mais qui vous foutent le moral à zéro, surtout quand on voit - malgré les révolutions - tout le mal qui reste encore sur cette planète.

« Je pense que l'anonymat sur Internet doit disparaître. Les gens se comportent beaucoup mieux lorsque leur véritable nom est visible. Je pense que les gens se cachent derrière l'anonymat et ont le sentiment de pouvoir dire ce qu'ils veulent derrière des portes closes ».

Tiens, en prenant une news au hasard: En Iran, deux blogueurs sont condamnés à mort pour avoir critiqué le régime en place. Elle disait quoi déjà, la connasse de la direction marketing de Facebook ? Ah oui

C'est ça, oui. :-(



PS: Tant que je suis là, je voulais annoncer la fin des billets "En vrac" sur mon blog. Mais ne vous inquiétez pas, vous continuerez à trouver des liens en vrac (et même en plus grand nombre) dans mon shaarli. La raison est simple: ça prend un temps fou à faire, et au final ça fait double-emploi avec shaarli.