M'intéressant à un twitt particulier, je clic sur le lien. Non attendez, je colle le lien dans cette page qui permet de voir les redirections:

J'ai le droit de trouver ça complètement débile ? Sérieusement, 3 redirections pour aboutir à la page ?

Ce qui est formidable avec ça, c'est que si un seul de ces 3 services de redirection disparaît, le lien ne sera plus consultable. Et des sites qui disparaissent, ça arrive tout le temps (Ne me dite pas que les gros sont éternels: Yahoo a bien tué les millions de sites de Geocities).

Oh le bel internet amnésique qu'on nous prépare là.