Je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Voici un bon résumé de l'affaire chez Rue89.

Les noms de domaine ayant été saisis, le site est encore accessible à l'adresse http://109.236.83.66 (EDIT: C'est un faux site), mais j'ignore pour combien de temps. Les responsable de Megaupload ont été arretés et risquent jusqu'à 20 ans 60 ans de prison.

En réponse à cette fermeture, les Anonymous attaquent en masse: Les sites tombent comme des mouches. fbi.gov, wmg.com, bmi.com, universalmusic.com... et même hadopi.fr.

Quel bordel.

Certes les digireants de MegaUpload ne sont pas des enfants de cœur, mais je partage l'avis d'Alda

Mais la manière dont ça a été fait me dérange profondément. Sans aucun avertissement, un site légal qui dérange une industrie est fermé et ses dirigeants sont arrêtés, traités comme la pire engeance criminelle, accusés de faire tourner une entreprise mafieuse et de comploter contre la toute puissante industrie du disque. Un claquement de doigts dans un bureau d’Universal ou de je ne sais quelle major véreuse et c’est les polices du monde entier qui se mettent en branle.