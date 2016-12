C'est un billet de Gof qui m'a remémoré ce problème.

Certains développeurs sont très forts. Ils savent développer une application techniquement performante et la rendre simple à utiliser. Ajoutez à cela la gratuité, et quel webmaster oserait résister ? C'est ainsi que Google Analytics est présent sur 86% des sites web. C'est ainsi qu'Akismet filtre le spam sur une incroyable quantité de blogs et forums de la planète. Et c'est ainsi que CloudFlare protège des millions de sites.

Une protection globale... ou un risque global ?

CloudFlare est mis en place à l'initiative des webmasters. Il se place entre les internautes et votre site web. Il agit comme un reverse-proxy: Toute requête HTTP destinée à votre site passe d'abord par les serveurs CloudFlare qui l'analysent et éventuellement la bloquent. Le service offert par CloudFlare est trop tentant: Protection contre le spam, les DDOS, statistiques, CDN, cache... le tout dans un service gratuit. Tellement tentant qu'un quart des internautes passent sans le savoir par CloudFlare (Korben, PC-Inpact, Zataz...). Si CloudFlare s'écroule ce sont des centaines de milliers de sites qui vont devenir tout à coup inaccessibles. Ouais, vive la centralisation. On remplace le risque (local) qu'un site s'écroule par un risque global, CloudFlare devenant une cible de plus en plus intéressante à mesure qu'elle grossit. Je ne suis pas certain que ça soit mieux pour internet.

Mais ce n'est pas le seul problème.

Quand CloudFlare se fera pirater (j'ai bien dit "quand", et non "si"), ça sera un problème de grande envergure, à l'image de ce qui s'est passé quand DoubleClick (et quelques autres régies de pub) se sont fait pirater: Tout à coup, des milliers de sites web se sont mis à diffuser des logiciels malveillants à travers leur bandeaux de pub, jusqu'au site du New-York Times.

I'm afraid of Americans... I'm afraid I can't help it

(paroles de David Bowie)

Techniquement, ils ont la possibilité d'injecter tout ce qu'ils veulent dans vos pages. Bien sûr, ils n'ont franchement pas intérêt à le faire, sous peine de perdre la confiance de leurs clients, en masse. Mais est-ce que cela se verrait, disons s'ils injectaient quelque chose pour un visiteur particulier, ayant une IP précise ? Quoi, je suis parano ? Pourquoi pas ? Microsoft l'a bien permis à l'échelle d'un pays entier. Quand on voit la mainmise des USA sur les registry DNS, ou même ce qui s'est passé avec Visa, MasterCard, PayPal, Google ou l'affaire MegaUpload, en quoi CloudFlare est-il plus à l'abri de ce genre de pression... ou de tentation ? Et CloudFlare est pourtant bien plus petit qu'eux.

Gardez bien à l'esprit que CloudFlare voit la totalité des requêtes envoyées à votre site par les internautes. Cela inclue donc également les formulaires, les logins/mots de passe... bref, tout. Et bien sûr, votre propre connexion au panel d'admin web.

Je suis peut-être parano (où est mon chapeau en papier d'alu ?), mais pourquoi devrais-je permettra à une société un accès total et détaillé à tout le trafic de mon site, mots de passe y compris ? Il y a assez de mon hébergeur. Encore pire, pourquoi devrais-je leur donner le pouvoir de bloquer absolument n'importe quel visiteur de mon site ? Pour me protéger ? C'est une question de confiance. Mais dans les faits, Gof lui-même a bien été bloqué par CloudFlare pour avoir ouvert trop d'onglets à la fois. CloudFlare se retrouve avec le même pouvoir qu’Askismet… et la même problématique: Moi (et bien d’autres) s'étaient retrouvé à ne plus pouvoir poster de commentaires sur pratiquement tous les blogs de la planète, sans explication et sans recours. Le problème est similaire avec CloudFlare.

Vous n'y échapperez pas

Côté visiteurs, dites aussi adieu à votre vie privée. CloudFlare est au courant de tout ce que vous faites sur tous les sites utilisant ce service. Je grogne contre Google Analytics et les javascript de Facebook, mais on moins on peut se prémunir de ces derniers avec un plugin comme Ghostery. Avec CloudFlare, vous ne pourrez pas y échapper. Ai-je vraiment envie d'imposer ce traçage supplémentaire à mes visiteurs ? Non.

Remarquez, je suis absolument scotché quand j'apprends qu'un groupe comme Lulzsec a utilisé CloudFlare pour ses serveurs. Tu parles d'une mauvaise blague. Alors suis-je trop parano ? Je vous laisse vous faire votre propre jugement.

de laisser une entreprise privée tracer tous mes visiteurs.

de laisser une entreprise privée de décider qui peut visiter mon site ou non.

de laisser une entreprise privée (potentiellement) bloquer ou modifier des pages de mon site.

de laisser potentiellement un gouvernement étranger mettre son nez dans tout le trafic de mon site (oui oui, je sais, chapeau papier-alu, etc.).

de laisser potentiellement un gouvernement étranger bloquer l'accès à mon site.

En ce qui me concerne, je n'ai pas envie:

Il n'y a pas eu assez de problèmes ? La centralisation excessive (Facebook, Google, Megaupload...) ne nous a rien appris ?

Malgré l'excellence technique de CloudFlare, je ne suis pas prêt à troquer ma liberté d'expression et la vie privée de mes visiteurs contre une commodité. Oui mon site tombera peut-être plus souvent que ceux utilisant CloudFlare, mais j'assume. Question de choix. Question de confiance. Je suis peut-être un peu jusqu’au-boutiste, mais comme Timo (Le Hollandais Volant), Mitsukarenai (Fansub-streaming) ou Hoper, j’ai plutôt envie de réduire les dépendances.

L'avenir me dira si j'ai raison.

PS

sebsauvage.net

ProjectHoneypot , qui permet de bloquer certains robots spammeurs.

, qui permet de bloquer certains robots spammeurs. Flattr.com (uniquement sur /rhaa) (Un jour il faudra que je fasse comme Mitsukarenai et que je mette tout ça en statique.)

: Histoire d'être transparent: A l'heure actuelle, les seules dépendances deenvers des services extérieurs à mon hébergeur sont:

Ce sont les seuls services externes à obtenir votre adresse IP quand vous naviguez sur mon site, et encore, que sur certaines pages. Notez qu'ils ne peuvent en aucun cas vous interdire la navigation sur mon site (je garde le contrôle), et Project Honetpot ne connait que votre adresse IP, pas l'URL que vous visitez sur mon site (pas de HTTP_REFERER). Ce ne sont que des dépendances faibles: Même si ces sites tombent, mon site continuera à fonctionner.



EDIT 25 janvier 2012: J'vous jure, j'y suis pour rien si CloudFlare est tombé !