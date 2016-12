Je continue à faire évoluer mon petit logiciel Shaarli, qui sert à partager les liens qu'on découvre. J'ai reçu tellement de suggestions d'amélioration que je ne sais plus où donner de la tête :-)

Je viens de sortir une nouvelle version, contenant entre autres des améliorations (QR-Code du permalien, miniatures pour xkcd et pix.toile-libre.org, etc.) et corrections de bugs divers.

Je sais que vous êtes nombreux à regretter mes "En vrac" et que Shaarli ne satisfait pas vraiment certains d'entre vous (qui n'aiment pas le flux continu de liens ou ne veulent pas utiliser un lecteur RSS). Alors à défaut d'un vrai "En vrac", je vous ai ajouté une fonction qui donne en une seule page tous les liens de la veille. Une sorte d'"édition du jour". Vous pouvez également naviguer pour voir les jours précédents.

Bon il y a encore du boulot à faire sur cette page (ajustements CSS, meilleure navigation, flux RSS...), mais j'avoue: Je me suis amusé à créer cette page et son look de vieux journal.

Ceux qui ont installé Shaarli sur leur site peuvent mettre à jour: Supprimez tout le contenu du répertoire de Shaarli (sauf /data) et dézippez la nouvelle version. Comme toujours, Shaarli reste un logiciel libre, opensource et gratuit.



PS: Grâce aux bons soins de quelques internautes, vous retrouverez peut-être Shaarli un de ces jours dans les dépôts Debian et Fedora ;-)

EDIT 22h47: ... et pour ArchLinux aussi :-)