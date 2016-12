Je rebondis sur un article de Korben: Depuis que Google a unifié sont identification (autrement dit: Vous trace partout), ils ont même eu le culot de déterminer automatiquement votre âge, votre sexe et vos centres d'intérêts.



Je suis allé voir aussi: Google me dit ne rien savoir de moi \o/

Merci à Ghostery et AdBlockPlus ? Sûrement, puisque grâce à eux Google ne peut plus suivre mes déplacements sur les sites web. Merci aussi à DuckDuckGo que j'utilise à 95% (Google n'est donc plus au courant de la plupart de mes recherches). Arg... il reste mon mail chez eux que je n'ai toujours pas migré. Pas bien.

En tous cas, on est fixé: Google a abandonné son slogan "Don't be evil", et pour une seule raison: Ses profits.

Si vous avez un compte Google, pensez à désactiver l'option d'affichage des annonces en fonction de vos centres d'intérêt: https://www.google.com/settings/ads/onweb/, et installez Ghostery et AdBlockPlus.