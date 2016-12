Comme promis, et par soucis de transparence, je vous fais un retour sur la mise en place de Flattr sur mon site. Flattr est un système de micro-donation fondé par Peter Sunde. Si le nom ne vous dit rien, c'est aussi lui qui a fondé The Pirate Bay.

Pour la petite histoire, il y avait pendant un temps un petit encart de publicité sur mon site utilisant Google AdSense. Cela me rapportait une centaine d'euros par mois (pas mal !). Et puis du jour au lendemain, Google m'a jeté (d'ailleurs je ne suis pas le seul). En soit ce n'est pas grave: Je ne gagne pas ma vie avec mon site.

Suite à cela, vous avez été nombreux à me demander de mette un bouton Flattr sur mon site. J'ai au début mis un bouton général pour le site, et j'ai ensuite (comme vous me l'avez suggéré) mis un bouton individuel par article (à parti du mois de septembre 2011).

Voici mes revenus Flattr, mois par mois:

Mois Somme Juillet 2011 6,62€ Août 2011 40,86€ Septembre 2011 27,12€ Octobre 2011 22,99€ Novembre 2011 59,64€ Décembre 2011 11,42€ Janvier 2012 15,57€

Soit un total de 184,22€. Je n'ai pas retiré cette somme (il faut un compte MoneyBookers ou PayPal, et je me refuse à cautionner ce dernier en m'y inscrivant). Et puis j'ai l'intention de donner à d'autres sites que j'apprécie.

Merci de vos flattrages, et merci de votre confiance.



PS: Inutile de m'envoyer l'article de rom1v. Non, Flattr ne prélève pas 10% à chaque donation, mais seulement lorsque la somme est retirée de Flattr. Ah flûte, il me semblait avoir lu ça, mais les termes de services continuent d'afficher ce prélèvement de 10%.