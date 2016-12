Ou comment faire un billet quand on a rien d'intéressant à dire (enfin y'a plein de trucs, mais pas le courage de faire un billet).

Vous connaissez le groupe OK GO ? Non ? Ils font des clips fêlées et kitsch à souhait. Il avaient déjà commis cette incroyable machine à la Rube Goldberg qui leur aura nécessité 85 prises. Mais ça en valait la peine ! C'est This too shall pass.

Il y a eu aussi White Knuckles, et un remake du générique du Muppet Show. Et pas mal d'autres.

Ils reviennent avec une nouvelle vidéo. Bon je crois que c'est même pas la peine de commenter. Regardez Needing/Getting:

Enjoy.