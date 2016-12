Non je ne parle pas ici de censure, mais de guerre économique. Je relaie ici un appel de Daniel Glazman (traduction sur OpenWeb). Daniel est l'auteur des éditeurs HTML NVu et BlueGriffon, et membre du comité CSS du W3C. Son article est un peu technique, mais il est important.

Le problème qu'il énonce est simple: Apple et Google sont en train de prendre le pouvoir du web par l'adoption massive des propriétés CSS propriétaires -webkit-*, que les autres navigateurs ont annoncé prochainement supporter "parce qu'ils n'ont pas le choix" (alors qu'ils supportent eux-même déjà ces propriétés à travers leurs propres préfixes).

La faute à qui ? La faute aux webmasters qui utilisent de plus en plus le préfixe -webkit-* en ommettant les -moz-* (Firefox), -ms-* (IE), -o-* (Opera). Cela veut dire que ces webmasters sont en train de développer des sites destinés aux navigateurs d'Apple et Google exclusivement (Safari, Chrome, iOS/iPhone et Android). Pire que ça, certains sites (surtout ceux destinés aux mobiles) sniffent le navigateur et excluent ceux qui ne sont pas basés sur webkit. C'est mal. C'est un retour à la sombre époque des sites "Conçus pour IE6".

Et n'oublions pas non plus cet imbécile de Google qui fait une promotion massive pour des sites conçus pour Chrome (Un exemple parmi beaucoup d'autres: http://allisnotlo.st/), sans compter son NativeClient et ses bricolages maison qui ne fonctionnent que sous Chrome.



Les poids lourds du web (Google, Apple) sont en train de tirer la couverture à eux (comme l'a fait Microsoft à une époque avec IE), au détriment de tout le monde: internautes, webmasters. La raison est simple: Ils ont des intérêts énormes dans ce secteur, et ils feront évoluer le web dans leur direction, pas dans la vôtre.

Ne concevez pas de sites destinés à un seul navigateur (ou un seul moteur de rendu comme webkit).





Si vous utilisez des propriétés CSS propriétaires, prenez un peu de temps pour l'adapter aux autres autres navigateurs. Il y a des sites pour vous y aider.





Dès qu'une propriété est validée par le W3C et assez largement supportée par les navigateurs, utilisez-la et supprimez les balises propriétaires correspondantes (par exemple border-radius au lieu de -webkit-border-radius et -moz-border-radius )





au lieu de et ) Évitez tant que possible de sniffer le navigateur: Gardez un comportement unifié de votre site.

Ne répétons pas les erreurs du passé. Webmasters:

Honnêtement, en tant que webmaster, vous n'en avez pas assez bavé avec cette merde d'IE ? Alors ne reprenez pas le même chemin avec un autre navigateur. Vos choix techniques (même sur un tout petit site) sont tout à fait comme des votes: Ils vont déterminer l'avenir du web ouvert. Choisissez judicieusement.