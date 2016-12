Je suis tombé sur un billet intéressant (qui lie vers ce billet) concernant le respect de la vie privée sur iPhone. Visiblement, les applications ont la possibilité de récupérer tout votre carnet d'adresse (noms, numéros de téléphone, adresses, emails...) sans demander l'autorisation. Et après un sondage rapide de l'auteur, 13 développeurs sur 15 récupèrent ces infos.

Donc à l'heure actuelle, l'intégralité des noms, adresses, numéros de téléphone et emails personnels de vos contacts se baladent sur internet, un peu partout sur les différents serveurs de nombreux développeurs. Certains ont ainsi même récupéré les numéros de téléphone de Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) ou Bill Gates (Microsoft).

Non mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête ? Comment autant de développeurs peuvent-ils se permettre de se torcher avec la vie privée de leurs utilisateurs ? Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on le doit. C'est scandaleux. Merde, ces développeurs méritent un vigoureux coup de pied au cul. Et encore, c'est trop sobre. Et pourquoi Apple laisse-t-il faire ça ?

Et après on se plaint de la politique de vie privée de Facebook ? Franchement ? En tous cas je comprend de mieux en mieux pourquoi Stallman refuse d'avoir un mobile.

PS: Sous Android, les applications doivent demander l'autorisation pour pouvoir accéder au carnet d'adresse.



Mise à jour 15 février 2012: Un autre exempl d'appli siphonnant votre liste de contacts ? Twitter, carrément.



Mise à jour 16 février 2012: En fait, Facebook et Foursquare font pareil. Sympa. Sous la pression, Apple a annoncé corriger ça prochainement.