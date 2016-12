Bon on le savait, hein ? Mais rien ne change.

Je prend l'exemple de Sarkozy: Il a maintenant un compte twitter officiel créé. Déjà 20 000 followers ? Non, juste une majorité de comptes Twitter bidons créés pour l'occasion. C'est tellement minable, tellement gros. C'est vraiment faire insulte à notre intelligence: Ils croyaient vraiment que ça n'allait pas se voir, les comptes Twitter bidons ? Franchement ? Pour qui nous prennent-il ?

Comme si ça ne suffisait pas, les comptes Twitter satiriques envers Sarko tombent comme des mouches. Probablement suite à des plaintes. Oh non, c'est pas la faute de Twitter, hein, après tout ils ne font que suivre les lois locales. Meh. Bienvenue dans la Censure 2.0. Bon, vous allez me le foutre à la poubelle, ce Net centralisé oui ou merde ?

Ces plaintes ne viennent probablement pas de Sarko lui-même, mais plutôt de ses hordes de supporters excités, qui trouvent internet hypra-cool mais ne sont pas foutus de le comprendre (Le droit d'auteur non plus, d'ailleurs).

C'est de la 'com bien pourrie. Sarko, c'est pas la peine de faire semblant de comprendre internet et de t'y intéresser. On est pas dupes. Et puis tiens un peu la bride à tes troupes, elles sont excitées et font pipi partout sur notre Net, ça pue.



EDIT: Ah, visiblement le PS aussi joue au con en essayant de faire fermer des comptes Twitter. Bon sang, si vous voulez votre liberté d'expression, hébergez ces services chez vous !