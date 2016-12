Voici le LOL du jour, sur le site du Huffington Post:



Ah c'est sûr, la vie digitale avec Orange, c'est top top top top top top top top top, ça donne trop envie.

Il y a le vrai internet libre, et l'internet par Orange.



EDIT: En prime cet article du HuffPo est une bouffonnerie qui vous propose d'aller signer la pétition pour un twitter libre... sur le site de François Hollande... alors que le PS lui-même essaie de censurer les internautes sur Twitter. (Remarquez le parti pris de l'auteur est annoncé: l'auteur est le responsable de campagne de Hollande.)

EDIT: Et allez, on continue dans le LOL. Je veux poster un commentaire sur le site du HuffPo. Choix pour se connecter: AOL (???), Facebook, Twitter, Google... Je choisis mon compte Google. Et là je vois:

Google Contacts ? Le HuffPo veut aller piocher dans mon carnet d'adresse ? Et puis quoi encore ?

Purée, entre les vieux médias qui entrent sur le net et les politiques en campagne, ils méritent bien tous un coup de pied au cul avec les gros sabots qu'ils utilisent pour venir patauger. Le respect, ça vous dit quelque chose ?