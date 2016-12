Allez, d'un coup d'œil rapide comme ça, lequel de ces sites est le site officiel de VLC ?

Allez je vous aide: Le seul, vrai site officiel de VLC est le tout premier, en haut à gauche.

À quoi je veux en venir ? À Deux choses.

Tout d'abord qu'une sale bande de rapaces essaie à tout prix de tirer du pognon de projets libres/opensource, en affichant de la pub sur des sites bidons ou en faisant payer les logiciels, ou en incluant des adwares, toolbars, spywares ou dieu sait quoi d'autre. Et VLC est loin d'être le seul: A une époque, on trouvait même feu-Luxuriosity qui vendait des versions repackagées d'OpenOffice, Blender, Gimp et autres. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent avec des logiciels libres/opensource, mais il y a la manière de faire. Et toutes ne sont pas acceptables. On trouve également des exemples de faux sites d'OpenOffice.org dans cette discussion.

La plupart des projets libres/opensource ne poursuivent pas ces imitateurs/profiteurs pour diverses raisons:

certains s'en foutent (comme Blender).

certains n'ont pas le temps de le faire.

la plupart n'en ont pas les moyens financiers.

enfin beaucoup de projets libres n'ont pas de marque déposée, ce qui rend les poursuites difficiles.

Pour toutes ces raisons, nous ne sommes donc pas près de voir disparaître ce genre de site.



Mais ce qui m'inquiète, outre que le fait de voir ces %$/@#&* gagner de l'argent, c'est que ces sites ont un aspect très professionnel et qu'au premier coup d'œil l'internaute non expérimenté n'aura aucun moyen de savoir s'il est sur le site officiel ou non.

Car les antivirus ne bloqueront pas ces sites (la plupart ne contiennent pas de programmes catégorisés comme "virus"), et le système anti-phishing des navigateurs ne bronchera pas. Vous me voyez venir, n'est-ce pas ? Oui, avec mes gros sabots je vais encore recommander WOT (Web Of Trust), car c'est le seul qui permettra à l'internaute d'éviter ces sites douteux. Clin d'œil également au moteur de recherche DuckDuckGo qui a l'excellente idée d'afficher "Site officiel" pour la plupart des projets (mais curieusement, pas pour VLC).