Comment ça, pas fiable ?

Depuis des années certains cercles nous rebattent les oreilles sur le manque de fiabilité et de qualité supposée des articles de Wikipedia. Le fond est que ces personnes ne supportent pas l'idée qu'une information de qualité puisse être produite par monsieur-tout-le-monde, sous-tendant par là que seule une "élite" devrait le faire.

OpenStreetMap ("OSM" en abrégé) est le Wikipedia de la cartographie. Tout comme Wikipedia, tout le monde peut effectuer des ajouts et corrections aux cartes. Et sans grande surprise, on retrouve le même genre de critique sur la fiabilité des cartes d'OSM.

Pourtant, j'ai beau regarder encore et encore, partout, les cartes OSM me semblent plus fiable et plus détaillées que les cartes commerciales. Prenons un exemple pour illustrer: La gare d'Erstein.

Tout d'abord, chez Mappy:

Chez Bing Maps (Microsoft):

Chez ViaMichelin:

Chez Google Maps:

Chez NavTeq, vendeur de cartes commerciales et GPS:

Parmi les cartes commerciales, l'IGN (sur GeoPortail) s'en sort le mieux:

Et maintenant, OpenStreetMaps:

Woao... sacré contraste, non ? OSM est bien plus détaillé: Voies de circulation même dans les parkings, sens de circulation, silhouettes des bâtiments, pistes cyclables (pointillés bleus), sentiers piéton, numéros des bâtiments pour certaines rues... on est largement un niveau au dessus des autres cartes.

La pauvreté des cartes commerciales ?

Pourquoi (à part l'IGN), les cartes commerciales semblent-elles si pauvres face à OpenStreetMap ? Première raison: Mappy, ViaMichelin, Google et autres achètent tous leurs cartes auprès des mêmes prestataires (TeleAtlas, GeoBasis...). Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver à peu près les mêmes cartes partout (sauf chez OSM qui n'est bien entendu pas basé du tout sur ces données). En prime, certains fournisseurs de cartes commerciales vous vendent des couches d'informations supplémentaires, ce qui pourrait expliquer en partie la pauvreté de leurs cartes en accès gratuit.

OSM lui-même n'est pas sans défaut: Comme pour les autres cartes, OSM peut souffrir de défaut de mises à jour sur certaines zones, mais je ne suis pas convaincu que ça soit pire que pour les cartes commerciales. Un autre défaut connu d'OSM: Les rues ne sont pas définies comme appartenant à une commune ou ville précise. L'appartenance à une ville est déterminée par la distance à la ville la plus proche sur la carte. Cela peut mener occasionnellement à des erreurs pour deux villages proches.

Honnêtement, la qualité d'OpenStreetMap est telle qu'il n'y a pas de raison de garder les autres API.... sauf services ajoutés vraiment utiles (les trajets pour ViaMichelin, StreetView pour Google Maps, etc.). Mais en soit, si c'est juste pour les cartes elles-mêmes, OSM est parfait.

D'où viennent les cartes d'OSM ?

Les cartes d'OpenStreetMap sont crées à l'aide de GPS, de photos aériennes et d'éditions manuelles. Encore plus étonnant, Yahoo Maps (aujourd'hui disparu) et Bing Maps (Microsoft) ont autorisé le projet OSM à utiliser leur photos aériennes comme base pour éditer les cartes. Pour participer à l'édition des cartes, il suffit de se créer un compte sur OpenStreetMap.org, puis d'utiliser les outils fournis: soit directement dans le navigateur, soit avec des applications dédiées. Il existe également des versions pour smartphones pour enregistrer automatiquement un trajet que vous pouvez ensuite annoter et envoyer sur le site. Et ça marche.

Google ne s'y est pas trompé: Il a également ouvert timidement un service qui permet à tout le monde de compléter les cartes Google, dans certains pays. Trop gentil, vraiment. Google vous propose de travailler gratuitement pour eux, pour améliorer des cartes dont ils font désormais payer l'accès. MMMmmm... non merci je préfère encore contribuer à OpenStreetMap. D'ailleurs, le fait d'avoir rendu GoogleMaps payant a fortement déplu à bon nombre de sites comme Foursquare qui sont passés à OpenStreetMap, ce que je vois comme un bien. Merci Google ! Cela ne fera que booster l'adoption de cet excellent système cartographique.

Les avantages d'OpenStreetMap

En plus de la précision des cartes, l'avantage majeur que tout le monde voit sur OSM est la gratuité d'accès à la totalité des cartes. Non seulement la gratuité d'accès, mais la gratuité de réutilisation, même pour des applications commerciales.

On retrouve les cartes OSM en consultation sur le site OpenStreeMap.org, mais on les retrouve à la base de nombreux autres services (par exemple dans NavIt, logiciel de GPS gratuit pour Android), y compris dans des entreprises qui vendent des services basés sur les cartes OSM (oui, on peut gagner de l'argent avec OpenStreetMap). D'ailleurs OpenStreetMap est financé en majorité par CloudMade, une entreprise qui vends des services spécialisés (même si sa rentabilité reste à démontrer).

Un autre avantage, et non des moindres: Des services comme Google Maps ne vous donnent accès qu'aux cartes raster (bitmap), alors qu'OSM vous donne accès à l'intégralité des couches vectorielles si vous le souhaitez. En prime, vous pouvez récupérer les noms des villes, des rues et POI (points d'intérêt: restaurants, stations service, magasins, bâtiments administratifs, boulangeries, pharmacies...). Ce qui n'est absolument pas possible avec tous les autres services cartographiques (du moins, pas gratuitement): Vous êtes contraints de passer par leurs serveurs pour faire une recherche. Avec OSM vous avez la possibilité de créer une application autonome embarquant toutes ces données (A titre d'exemple, le logiciel de GPS NavIt sur Android peut me trouver les stations services les plus proches... le tout sans connexion à internet).

On comprend mieux l'intérêt d'OSM en tant que développeur (d'autant que les données sont sous licence CreativeCommons). Vous pouvez utiliser les données vectorielles brutes d'OSM, ou bien utiliser des services de rasterisation gratuits (celui d'OpenStreetMap.org, mais il en existe d'autres).

En tous cas, intégrer une carte OSM à votre site n'est pas plus compliqué qu'avec Google Maps: Sur leur site, affichez la carte qui vous intéresse, cliquez sur "Exporter" > "HTML incorporable" et vous n'avez plus qu'à copier-coller le code HTML sur votre site. Vous pouvez optionnellement ajouter un marqueur sur la carte. Si vous voulez aller plus loin, CloudMade propose des services de customisation de carte qui semblent aller bien au delà de ce que Google propose.

Pourtant, même si j'admire ce projet, je suis encore réticent à contribuer à OpenStreetMap. Pourquoi ? Pour des raisons de vie privée: Si j'éditais ces cartes, cela donnerait des indices sur mes trajets, les lieux que je fréquente, peut-être mon habitation. Un jour peut-être, je m'y mettrai...



EDIT 6 mars 2012: Suite à différentes remarques (sur Twitter et autres):

Vie privée: Même si OSM ne laisse filtrer aucune informations personnelle sur mon compte, il est possible de voir toutes les éditions qu'a effectué un utilisateur, ce qui est largement suffisant, recoupé avec d'autres sources, pour identifier des personnes.

Fiabilité des cartes OSM: Parce qu'il faut bien quelques contre-exemples, Cyprien me montre que la carte OSM de son village est assez lamentable comparée à la carte Google.



EDIT 6 mars 2012: Oh... Yann - un lecteur de mon site travaillant à l'IGN - me fait diverses remarques que je me permet de vous résumer car elles sont particulièrement intéressantes:

L'IGN fournit aussi gratuitement des cartes (ou alors au coût de production: Le prix du DVD si vous ne voulez pas les télécharger vous-même).

L'IGN est mandaté par l'État, et a donc une mission de mise à jour sur tout le territoire français, y compris les DOM-TOM. Le bled le plus paumé de France aura la même fréquence de mise à jour que les grandes villes. C'est une garantie de mise à jour que n'ont pas les autres cartes (OSM y compris).

La précision des cartes de l'IGN est de l'ordre du mètre, ce qui n'est pas le cas des cartes OSM.

Les informations concernant les sens de circulation, les pistes cyclables, sentiers, etc. sont bien présentes dans les cartes IGN téléchargeables, mais pas encore sur le GéoPortail (ce qui devrait venir dans de prochaines versions).

L'IGN a dû batailler avec la CNIL pour avoir le droit de mettre les numéros des maisons. Visiblement OSM ne s'est pas embêté avec ce détail.

GeoPortail n'a aucune indication commerciales (restaurants, etc.), ce qui est une volonté. C'est logique: GéoPortail est censé être la visualisation graphique des institutions françaises, et non un annuaire commercial.

Yann se demande pourquoi OSM ne se base pas sur la base du cadastre, qui est gratuite et accessible à tous.

Voilà, je ne pouvais manquer de vous faire part de ces remarques.

EDIT 7 mars 2012: Plusieurs contributeur d'OSM me font part de leurs remarques: