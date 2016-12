Orwell était anglais, n'est-ce pas ? Devinez quel est le nouveau plan tordu du gouvernement anglais pour lutter contre les automobilistes qui roulent sans assurance ? Ils ont l'intention de placer des caméras dans les stations service qui bloqueront automatiquement la distribution de carburant si le véhicule n'est pas assuré. Doh. Allez, encore un petit effort et bientôt on vous refusera l'entrée au restaurant parce que la caméra à l'entrée vous aura repéré et avertira le serveur que vous avez de l'hypertension et que vous êtes un mauvais citoyen qui grève le budget de la sécurité sociale.

Tant qu'on est dans le flicage, la société française Amesys (filiale de Bull) qui a vendu du matériel de surveillance à la dictature Lybienne est dans la tourmente, mais notre ministre nous assure que la vente n'avait rien d'illégale, car c'était du «matériel grand public» (sic).

Du matériel assez puissant pour espionner le trafic internet d'une nation entière, avec plusieurs péta-octets de capacité de stockage, c'est grand public: Tout le monde a ça chez soi. Un système à 40 millions d'euros, c'est très grand public. Ce genre de mensonge peut passer auprès de quelques gus découvrant internet à travers Twitter et Facebook sur un iPad, mais croire que ça va passer, c'est vraiment nous prendre pour des cons. Bluetouff enfonce le clou, et je ne peux qu'approuver.

Ah oui, il y a aussi ce petit projet des États-Unis: Un petit centre de traitement de l'information mondiale à 2 milliards de dollars, un million de mètres-carrés, 10 000 employés et des serveur qui consomment 65 Mega-watts.

Y'a pas à dire: Le flicage est un marché en pleine expansion. Le nouvel eldorado des trafiquants d'armes... numériques. Numériques, mais pas virtuelles: Celles-là font bien des morts.