Vous le savez, je ne suis pas très heureux du flicage qu'opère Google. C'est bien pour cela que j'utilise le moteur de recherche DuckDuckGo. Mais il faut avouer: On a parfois quand même besoin des résultats de Google. Alors comment procéder pour l'utiliser et continuer à protéger notre vie privée ?

Pendant longtemps, on pouvait utiliser Scroogle: Ce moteur (qui n'appartenait pas à Google) soumettait vos recherches à Google de manière anonyme et vous renvoyait les résultats. Mais Google n'a pas apprécié et a mis un terme au service.

Mais une alternative est possible: Je vous avais déjà parlé d'IxQuick, un moteur de recherche qui respecte votre vie privée, mais à l'époque je trouvais que son moteur d'indexation n'était pas très performant. Ils ont changé depuis quelques temps: Il est possible d'avoir directement les résultats de Google. J'ignore par quel truchement ils ont pu monter ça, mais visiblement il y un accord avec Google.

Le service est donc sur startpage.com. Tout comme IxQuick, ils ne gardent aucun log des recherches et ne conservent pas votre adresse IP, mais ce n'est pas le seul avantage:

Vous avez exactement les mêmes résultats que Google.





La requête arrive chez Google avec l'adresse IP des serveurs d'IxQuick, non pas la vôtre.





Vous évitez les cookies Google.





Vous empêchez ainsi Google de tracer vos recherches même si vous avez votre compte Google/GMail ouvert en même temps.





Pas de "filter bubble": StartPage n'essaie pas de filtrer les résultats en fonction de ce qu'ils pensent être vos centres d'intérêts... et Google ne le peut pas non plus, puisqu'ils ne peuvent (a priori) pas vous identifier (ni avec le cookie, ni avec votre adresse IP).





Vous évitez le "click tracking" de Google (sur Google quand vous cliquez sur un lien des résultats, ça envoie sur un serveur Google qui fait une redirection. Sur StartPage, ça envoie directement vers la page en question).





En prime, si vous voulez consulter un lien dans les résultats, vous pouvez utiliser le proxy IxQuick: Vous pourrez donc voir la page sans même aller sur le site en question. Un point de plus pour la protection de votre vie privée.

Bref... quand DuckDuckGo ne suffit pas et que vous ressentez le besoin d'utiliser Google, prenez StartPage.com. Cela vous permettra de profiter des résultats de Google sans sacrifier votre vie privée. Notez que StartPage supporte aussi désormais la recherche d'images, de vidéos et la recherche par date.



EDIT: La recherche d'images utilise Bing et la recherche de vidéos utilise blinkx.com.



EDIT: Comme me le fait très justement remarquer Jérôme J., on peut recherche dans StartPage à partir de DuckDuckGo: Mettez juste !sp devant votre recherche.