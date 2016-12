(Contexte: Article en référence à ce cas)



Quand on est citoyen et blogueur, même quand la justice vous lave complètement, a-t-on encore les moyens de ne pas être anonyme ?

Le webmaster de monputeaux.com, qui fait son site depuis 2002, a été relaxé par le passé mais ses frais d'avocat se montent à 20 000 €. Et avec les 76 000 € que lui réclament les élus UMP de la commune, il n'est pas sortie de l'auberge. Donc, il a de plus en plus tendance à s'auto-censurer et envisage même de fermer son blog.

Je suis content d'avoir retiré mon article sur Tuto4PC: J'ai beau être ingénieur, avec 3 enfants je n'ai pas les moyens de payer autant en frais d'avocat.

L'action citoyenne est directement menacée. La liberté d'expression n'est plus. L'anonymat et l'hacktivisme deviennent la seule alternative pour garder la parole et éviter que la démocratie se transforme en ploutocratie. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite. Sarko veut nous civiliser internet ? Nous prendrons le maquis numérique. Nous n'avons pas les moyens financiers, mais nous avons les connaissances techniques. La technologie est notre plus grand ennemi (surveillance, DPI, censure), mais aussi notre plus grande alliée.

ploutocratie /plu.to.kʁa.si/ féminin

(Politique) État d'une société dans laquelle les plus riches exercent plus ou moins directement le pouvoir politique ou jouissent d'une influence prépondérante.

(J'envisage l'idée d'ouvrir un blog anonyme, mais mon style et mon vocabulaire me trahiraient.)

Les états luttent déjà activement contre Wikileaks, les Anonymous et Lulzsec, mais il viendra un moment où il s'en prendront aussi à Telecomix et TOR. Ne comptez pas sur Google (ou toute autre entreprise du Web 2.0) pour vous défendre, bien au contraire.



En passant, chapeau aux élus de Puteaux pour le bel effet flamby qu'ils ont déclenché. On en parle partout, du Monde à Rue89 en passant par Reporters Sans Frontières.