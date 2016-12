Alors cette fameuse pénurie d'adresses IPv4 et l'écroulement annoncé d'internet, on en est où ?... En fait, pas bien loin: Non seulement internet ne s'est pas écroulé, mais il y a encore plein d'adresses IPv4 disponibles. Quand je dis "plein", je parle de centaines de millions.

D'après vous, à qui a profité ces annonces apocalyptiques ? Pas compliqué: Aux vendeurs de solutions IPv6 et aux détenteurs de plages d'IPv4 (qui ont pu faire monter les prix).

Pffff...

Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à IPv6, bien sûr, mais il faut quand même prendre un peu de recul.