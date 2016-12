OMG OMG OMG.

Les Anonymous ont officiellement lancé leur service concurrent à Pastebin. En utilisant mon logiciel, ZeroBin. oO

Au secours !....

Tout cela est en train de me dépasser, très vite.



PS: Dommage, ils ont pris la version 0.11, et non la 0.13 qui a en plus le système de discussions.

EDIT: Leur serveur ne semble plus répondre.

EDIT: Site revenu. Ils étaient victimes d'un DDOS.

EDIT: Certains disent qu'AnonPaste ne vient pas forcément des Anonymous (ce qui est possible), que c'est ridicule, ou que c'est une blague. Ou pas, on s'en fout. Le fait est que ça suffit pour attirer une énorme attention sur mon petit bricolage (jusqu'à faire la une de Clubic, H-Online, InformationWeek, Tom's Guide...), ce que je ne souhaite pas forcément (et ça peut être limite inquiétant quand on sait que Pastebin se prend continuellement des attaques). Je ne souhaite pas attirer l'attention, du moins pas à ce point.



EDIT: Ah oui, et il y a aussi Forbes qui veut m'interviewer. Forbes (!) oO