Rhhââ.... le site gimp.org ne fournit que la version 2.6 de Gimp. Vous voulez la 2.8 ? Il faut d'abord installer MacPorts. Mais pour installer MacPorts, il faut déjà installer XCode. Et pour installer XCode, il faut le télécharger sur le site d'Apple (4 Go !). Pour le télécharger, il faut se loguer sur le site d'Apple (WTF???), et donc il faut d'abord créer un login et.... et merde. Va chier. Je vais installer Gimp 2.8 dans ma VM Windows ou Linux, ça me prendra 2 minutes.

(PS: Non, ne me suggérez pas le CD d'installation de Lion pour XCode, il n'y a plus de lecteur CD sur les Mac mini nouvelle génération. Agreu.)

Le Mac est plus simple, comme machine ? Bonne blague. Même sous Linux, installer Gimp 2.8 est plus facile. (Je vous préviens, je n'ai pas fini de râler contre MacOSX vu que c'est ma machine de travail.)

Et puis quel concepteur débile a décidé qu'il n'y aurait aucune option pour voir les fichiers cachés dans le Finder d'OSX ? Si vous voulez les voir, vous devrez taper un truc en ligne de commande: defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES (en oubliant pas, bien sûr, de faire un kill du Finder) (Et la même ligne à "NO" + un kill du Finder pour les masquer à nouveau.)

Ah, le chemin du répertoire actuel n'est pas non plus affiché dans le Finder. WHAT - THE - FUCK ??? Chemin courant pas affiché ? On ne sait jamais où on est. Non mais franchement ? Pour le voir, il faut taper: defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES (+ un kill du Finder).

Ce qui me fait grincer des dents n'est pas le fait de taper de la ligne de commande (je suis vacciné), mais le fait que l'option n'existe tout simplement pas dans l'interface du système.

Apple n'aime pas non plus les développeurs. Pour taper une accolade, c'est ALT+MAJ+(. Pour taper un pipe, c'est ALT+MAJ+L.

Gnî.



Et j'ai plein d'autres griefs du même genre. Apple, tes choix de design puent des pieds.



EDIT: Comme le fait remarquer AngeZanetti, si vous voulez wget ou rsync (non fournis en standard, WTF ???), vous êtes bons également pour installer XCode. 4 Go. Doh.

A ceux (coucou!) qui vont me dire que le Finder affiche le chemin en bas de fenêtre ("Afficher la barre du chemin d'accès"): Nope. Ça affiche des dossiers traduits, pas le chemin réel. Je suis sur un volume externe, ça affiche juste le nom du volume, pas /Volumes/monvolume. Je suis dans mon répertoire perso, ça affiche "Macintosh HD > Utilisateurs > toto" au lieu de /Users/toto.

("noob windowsien" ? En 1995, j'utilisais HP-UX (un Unix). J'utilise aussi Linux, avec Thunar ou Nautilus, et ils ne me font pas chier comme ça. Quant à Windows, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber cette merde d'explorateur pour TotalCommander, bien plus efficace.)

EDIT: Merci stephanegallay: Il y a un projet de portage de Gimp sur OSX. Ouf !