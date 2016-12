Des fois on se croit parano pour rien... et des fois pas. Google analyse-t-il vraiment les conversations des téléphones Android ? Non, pas possible, ils ne feraient pas ça... mais - OH TIENS ! - Google IBM a un brevet sur l'analyse des appels téléphoniques !

- storing voice data received during one or more telephone calls in a memory area;

- receiving search criteria;

- converting the stored voice data to a textual form;

- searching the textual form of the voice data for the search criteria, the searching resulting in search results; and

- returning the search results.

Je cite:

J'ai mal lu ou ils envisageraient sérieusement d'analyser l'enregistrement des conversations audio, d'en extraire des mots-clés et de les renvoyer ?



oO



Où est mon chapeau en papier d'alu ?

Stallman avait peut-être raison, finalement.

Pitié, dites-moi que je fais fausse route.



EDIT : Jeremy H. me signale que le service Google Voice (un service d'appel PC vers téléphone ou PC vers PC, réservé aux USA) inclue une option de retranscription des conversations. Google a donc bien la technologie pour extraire les mots utilisés dans une conversation.

Et Gof me signale ce projet de Google visant à cibler les publicités en fonction de l'environnement sonore du téléphone.