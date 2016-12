Le jeu Diablo 3 est sorti. Comme d'habitude, le jeu requière une connexion internet permanente pour jouer, même en mode solo.

Mais un collègue vient de m'informer que, même en mode solo, ce sont visiblement les serveurs qui font spawner les monstres dans votre partie.

C'est à confirmer, mais si c'est le cas alors c'est l'outil anti-piratage ultime qui - je le prédis - va prendre de l'ampleur dans le futur: Ce sont les serveurs de jeu qui streament le contenu du jeu au fur et à mesure que vous y jouez, même en mode solo (PNJ, modèles 3D, textures, scripts, évènements, mécanique du jeu...).

C'est loin d'être con: En déportant une partie du contenu et de la logique du jeu sur les serveurs, cela va rendre quasi-impossible l'existence de copies "pirates".

Malheureusement cela va rendre également inutilisables les copies légales, quand l'éditeur aura décidé de fermer les serveurs qu'il ne juge plus rentables, comme EA l'a déjà fait pour plusieurs titres.

Vous êtes contents d'avoir payé plein pot un jeu auquel vous ne pourrez probablement plus jouer dans 5 ans, même en mode solo ?



PS: A ceux qui pensent que j'exagère avec mes "5 ans", je rappelle que Codemasters a fait fermer les serveurs PC et PS3 du jeu GRID 3 ans après la sortie du jeu. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et même si l'éditeur souhaite soutenir le jeu plus longtemps, qu'est-ce qui nous dit qu'ils seront encore là dans 5 ans ? On a déjà vu des studios de jeu mettre la clé sous la porte.

EDIT 21 mai 2012: Oh.... John me signale un article de Forbes qui donne une raison supplémentaire de l'existence de ce système: Cela permet à Blizzard de gagner de l'argent. Dans WOW, les joueurs vendent des objets magiques sur eBay. Dans Diablo 3, la transaction ne peut se faire qu'à travers les serveurs de Diablo 3, transaction sur laquelle Blizzard prélève une commission . C'est beau, non ? Non seulement les joueurs ont payé leur jeu, mais - en quelques sorte - ils "travaillent" pour Blizzard. Blizzard génère lui-même sa monnaie (les objets du jeu), génère une demande artificielle forte et prélève une transaction sur leur échange.

EDIT 22 mai 2012: Ah ouais, quand même: Blizzard prélèvera 15% sur les transactions entre joueurs, et 15% supplémentaires quand vous sortez l'argent par PayPal ou autre.