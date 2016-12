(Ce n'est pas mon habitude de faire des billets de ce genre, mais peu importe).

5 Go de stockage en ligne, ça vous dit ? Avec stockage et partage de fichiers, galerie en ligne, jukebox web MP3, calendrier...

OwnCloud est un logiciel opensource que vous pouvez installer sur votre propre serveur (ou votre ordinateur personnel), mais si vous avez la flemme ou manquez de temps, il existe des fournisseurs de service qui proposent des solutions clé-en-main (même si, finalement, c'est contraire à l'esprit du logiciel, c'est à dire s'auto-héberger).

Justement, certains de ces fournisseurs ont une offre gratuite à 5 Go. Ça peut dépanner !

Tout ce que vous stockez est par défaut privé, mais vous pouvez facilement partager un dossier ou un fichier particulier: Cochez la case "Make public" et partagez l'URL.

EDIT: Le service getfreecloud a fermé les inscriptions à son offre gratuite. Seul OwnCube et PortKnox sont encore ouverts (6 Go). Quant à Hubic d'OVH, c'est certes 25 Go gratuits... mais ça manque cruellement de fiabilité (impossibilités de se connecter, échecs fréquents d'envoi de fichiers, clients Win/Mac qui plantent...).

EDIT 30 août 2012: Maintenant que c'est plus stable, je peux vous recommander Hubic (de chez OVH, le plus important hébergeur français). Là, vous avez carrément 25 Go gratuitement ! Avec un accès par le web, par application Windows, Mac, Linux, Android et iPhone. Cool. http://hubic.me/