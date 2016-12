L'euro-député Marielle Gallo se bat pour faire passer cette monstruosité d'ACTA.

Parmi les perles de son interview chez PC INpact, on arrive à lire, je cite:

« on applaudit quoi ? Que la rue ait fait la loi dans cette affaire ? »



Mais ma petite dame C'EST EFFECTIVEMENT LE PEUPLE QUI DIRIGE ET FAIT LA LOI, tu ne fais que le représenter. C'est le principe même de "démocratie". Confused ?

Quand un responsable politique semble autant déconnecté des principes même de la démocratie, il faut vraiment s'inquiéter. Ce n'est même plus un problème d'éthique, c'est un problème bien plus fondamental. Dites-moi, les politiques, ils n'ont pas de serment à prêter comme les médecins ou les experts judiciaires, du genre "Je m'engage à servir le peuple qui m'a élu bla bla bla..." ? Non ? Parce que honnêtement, ça ne serait pas un mal.

Un petit serment, la main posée sur la constitution ou les droits de l'homme, leur donnerait peut-être un peu à réfléchir avant d'être tenté d'aller prêter un autre genre de serment, la main posée sur une liasse de billets.



PS: Je vous ai entendu ! Ce blog n'est pas mort, c'est juste que j'ai trop de choses à faire, et que Shaarli est trop confortable.