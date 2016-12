Ce n'est pas une nouveauté, je hais les spammeurs. Je n'ai aucune pitié pour eux, et je ne mâche pas mes mots.

Mais je déteste également recevoir des emails de cabinets d'avocats. Et oui... encore.

J'ai donc supprimé mon article "[SPAM] La grosse moule du jour" que j'avais publié sur mon shaarli le 10 juillet et qui parlait du site ethylotest-gratuit.org (et ses cousins: ethylotest.me, ethylotest.org, ethylotest-homologue.org, ethylotest-officiel.org...) qui a eu la bonne idée de me spammer.

Critique d'un site web qui spamme ---> email immédiat des avocats pour demander la "modération" de l'article. Je laisse à votre appréciation les manières de la société AJMF SAS qui est derrière ces sites.



Un jour viendra peut-être où avoir un mot plus haut que l'autre sera réservé aux nantis, ceux qui ont les moyens de se payer un avocat.