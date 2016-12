C'est ce râlage contre la Twittosphère sur Reflets qui m'a lancé.

Le politiquement correct, sur Twitter (ou ailleurs) exige qu'on rie, mais pas de tout. Pas des homos. Pas des femmes. Pas des Juifs. Pas des Arabes. Pas des noirs personnes de couleur. Pas des handicapés personnes à mobilité réduite. Pas des nains personnes défavorisées verticalement.

Et il faut rester poli. On ne peut plus appeler un con un con. Et ça, c'est juste pas possible pour moi.



Vous savez quoi ? A force que j'utilise des gros mots à droite et à gauche, et bien quelques lecteurs de mon site m'ont quitté, furieux, sous forme d'un email cinglant genre "claquement de porte". Moi qui ne suis même pas level 2 en Professeur Choron.



Et bien MERDE ! Je revendique mon droit à dire des grossièretés. Et tant pis si ça choque.

Pour reprendre une citation trouvée sur le blog de Glazou:

« Le politiquement correcte est l'occultation des communications au nom du respect. Ce n'est pas la même chose que le respect. » -- fantasai