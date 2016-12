Pour échanger des fichiers entre ordinateurs en réseau local, Korben a parlé de NitroShare, je vais parler de Dukto (que je préfère).

Dukto permet d'échanger simplement des fichiers en réseau local. Quand je dis "simplement", difficile de faire plus simple:

Lancez Dukto sur chaque ordinateur.

Glissez un fichier sur l'ordinateur auquel vous voulez l'envoyer.

C'est tout. Il n'y a rien à configurer.

Le fichier est glissé:

Et le transfert commence:

Côté envoi...

...et côté réception.



Pas de prise de tête: Dès que Dukto est lancé sur un ordinateur, ce dernier apparaît dans la liste. Vous n'avez plus qu'à glisser les fichiers ou dossiers. Vous pouvez éventuellement changer le répertoire de réception des fichiers:

J'aime les logiciels simples qui font bien leur boulot.

En prime, c'est opensource et dispo sous Windows (à installer ou en version portable), MacOSX et Linux (deb et rpm). Et c'est léger: Moins de 10 Mo pour la version Windows, 14 Mo pour la version MacOSX... et 260 ko pour la version Linux.

Pourquoi je le préfère à NitroShare ? Avec NitroShare:

Si vous n'avez pas sélectionné la bonne interface réseau, vous ne verrez pas les autres machines.

Vous ne verrez pas immédiatement les autres machines qui ont lancé NitroShare (il faut faire clic-droit, ajouter pour chaque machine)

Aucune barre de progression du transfert côté réception.

NitroShare consomme trop de mémoire (Un iso de 800 Mo à transférer ? Il va consommer plus de 800 Mo de mémoire , alors que Dukto reste à 30 Mo)

, alors que Dukto reste à 30 Mo) J'ai eu plein de plantages avec NitroShare sous Windows et MacOSX. Dukto est bien plus stable.

Je garde également un oeil sur D-Lan, bien que ce dernier n'existe pas encore en version MacOSX.

Si par contre vous voulez passer par internet, vous pouvez utiliser (pour des envois en direct) PipeBytes ou JustBeamIt.

EDIT

Giver n'existe que pour Linux. (Pas de version Windows)

n'existe que pour Linux. (Pas de version Windows) AirDrop ne marche qu'entre Macs.

ne marche qu'entre Macs. LanShark n'existe pas pour Mac.

n'existe pas pour Mac. PidGin n'est pas capable d'échanger des fichiers avec iChat . Et sous Windows il faut installer le protocole Bonjour en plus (Alors que Dukto se débrouille tout seul).

: Merci de me suggérer d'autres applications, mais: