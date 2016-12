Hier ma femme a reçu un email:

Bien sûr, c'est une arnaque: Le gouvernement français n'envoie pas ce genre d'avertissement. L'utilisation du logo de la république française est d'ailleurs passible de sanctions.

Le lien dans le corps du mail pointe sur http://www.aspectsinforma.com/

...qui redirige immédiatement vers http://guiamorro.com.br/imobiliaria/alco/index.php

...qui renvoie vers http://ethylotest-gratuit.ref.vsj01kf.conducteur.angkorrecycled.org/?securite=78834b87bffbb695e12d133f2c27216978834b87bffbb695e12d133f2c272169

Regardez la page:

Oho. Cela ne vous rappelle rien ? Seraient-ce nos amis d'Ethylotest-gratuit ?

Et bien non: L'arnaqueur a été assez fin pour reprendre le look du site d'origine à l'identique. Le formulaire de coordonnées n'est qu'accessoire:

Le but réel de l'arnaque est de vous piquer votre numéro de carte bancaire:

Le formulaire renvoie sur le même site, dans /info.php.

Ici, c'est clair, le but n'est pas de vendre des éthylotests, mais bien de vous voler votre numéro de carte de crédit. Le propriétaire du domaine angkorrecycled.org est-il coupable ? A priori non: C'est une entreprise de recyclage située à Angkor, qui s'est probablement fait pirater son site web. Il est probable qu'on ne trouvera jamais le vrai coupable.

Je n'ai pas poussé plus loin l'investigation. Cette arnaque est une variante de celle découverte par Reflets.info. On retrouve d'ailleurs les mêmes fonctions javascript (cc()).

Moralité (s'il peut y en avoir une): Surveillez votre site web et n'achetez jamais ce qui vous est proposé par email.