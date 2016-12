Qu'est-ce qu'un codec ? "Codec" est la contraction de "codeur/décodeur". Pour faire simple, disons que c'est une norme qui permet de compresser/décompresser des données numériques, afin de gagner de la place.

Vous connaissez tous le codec MP3 pour la compression audio. Il en existe bien d'autres, libres ou propriétaires, gratuits ou payants, conçus pour l'audio haute qualité (AAC, AC3, Vorbis...) ou la voix sur IP (G711, G722, Speex...). On ne les compte plus. Opus - un nouveau codec audio - vient de tous les tuer. Du moins techniquement.

Ce codec est assez hallucinant: Il est de meilleure qualité que tous les codecs existants, que ce soit dans les faibles débits (utiles en VOIP) ou dans les hauts débits (stockage de musique haute fidélité), le tout en consommant généralement moins de CPU. Plus besoin d'avoir de multiples codecs pour pouvoir couvrir tous les cas d'utilisation. Un seul suffit.

Le graphe suivante montre le résultat de tests perceptifs effectués à différents débits (Plus la valeur est élevée, mieux c'est):

Autre avantage: Il travaille avec une faible latence (20 ms) qui peut même être descendue à 2,5 ms, ce qui en fait un codec idéal pour l'audio en temps réel (VOIP, chat dans les jeux, PABX...).

Non seulement c'est un codec libre (opensource) et gratuit, mais il vient d'être adopté comme standard par l'IETF (RFC 6716). Il n'utilise (a priori) aucun brevet existant. Le seul "manque" d'Opus est de ne pas avoir de mode lossless (comme Flac), mais on lui pardonnera. L'IETF envisage également d'en faire le standard pour WebRTC, le projet conjoint avec le W3C pour créer un standard de communication en temps réel dans les navigateurs (pensez: chat audio et vidéo en temps réel directement dans le navigateur).

Broadcom (fabricant de puces électroniques), Xiph.Org (auteurs de OGG/Vorbis), Skype/Microsoft et Huawei ont participé à l'élaboration de ce codec.

Alors, ça y est le monde est beau et on mange des licornes au petit déjeuner ?



Pas si vite: Je ne suis pas aussi enthousiaste que cet employé de Mozilla. Non, Opus n'annonce pas la fin des codecs propriétaires et payants, loin de là. Une preuve ? Le format Vorbis a beau exister depuis 12 ans, être libre et de meilleure qualité que le MP3 propriétaire, ce dernier l'écrase complètement en parts de marché. Les appareils capables de lire le Vorbis se comptent sur les doigts de la main alors qu'absolument tout est capable de lire du MP3, même un appareil photo. De même, on est pas prêt de voir apparaître Opus sur les lecteurs de DVD/Bluray de salon, tous les fabricants ayant payé (cher) leur licence MPEG.



Mais ne râlons pas trop: Opus est techniquement magnifique. Il est déjà supporté par Firefox, Thunderbird, VLC, Foobar2000, GStreamer, Mumble, Icecaste et il est intégré à Skype même si actuellement pas utilisé. Il devrait également arriver prochainement dans les dépôts Debian, dans Opera, Rockbox et ffmpeg (libavcodecs).

Le site officiel est http://opus-codec.org/.

Cela fait plaisir d'avoir des codecs libres (Opus, Vorbis, VP8/WebM, Theora) dont certains battent des codecs propriétaires et hors de prix (rappelons que la licence de codecs vidéo comme H264 coûte plusieurs millions de dollars). C'est bénéfique au web ouvert et à la communication.



EDIT: J'allais oublier la bd xkcd obligatoire: