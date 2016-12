Il paraît que le CD a 30 ans.

Pourtant les industriels de la culture continuent à vouloir nous vendre des galettes en plastique pas pratiques du tout dans les étalages, à l'heure où tout le monde a un baladeur MP3, un smartphone ou une tablette. CD, DVD, puis BluRay: Ils sont vraiment trop attachés à ces petits bouts de plastique circulaires. Ils continuent à avoir peur des formats numériques, surtout non-DRMisé, et de ce qui permet de les distribuer efficacement (internet, p2p).



Et zut ! ça rentre pas.

Et tout le monde, logiquement, va chercher ses MP3 sur internet au lieu de les acheter aux majors. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est la loi du marché: Ils n'ont pas su répondre à la demande. Tant pis pour eux, je ne vais pas les pleurer.

Vous savez ce qui marcherait ? Des bornes dans les supermarchés: Branchez votre baladeur MP3 dessus, choisissez une chanson, insérez une pièce, et vous avez la chanson, sans DRM. C'est simple, et le bénéfice est direct. Je suis certain que malgré l'absence de DRM, les gens seraient prêts à payer pour avoir une chanson qu'ils ont en tête.