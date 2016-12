Sur Twitter je suis tombé par hasard sur ça: « is there a way to search zerobin results by keyword? »

Cette question m'amuse beaucoup. Non, ce n'est bien sûr pas possible. C'est l'occasion de faire un petit retour sur ZeroBin:

Tout d'abord, mon ZeroBin (installé sur sebsauvage.net/paste) est de plus en plus utilisé. C'est une bonne chose. Actuellement, 19847 textes y sont partagés. (Bien plus l'ont probablement été, puisque ceux ayant expiré ont été supprimés et que je n'en ai pas le compte ; Et j'ai fait exprès de mettre une date d'expiration par défaut d'un mois, afin que les données ne s'accumulent pas trop.).





L'aspect ultra-minimaliste de l'application n'a pas du tout rebuté les utilisateurs, et j'en suis heureux. Je suis à cent lieux de Pastebin.com et ça me va très bien (pas de pub, pas 50 options, pas de bouton login facebook/twitter/google, pas d'enregistrement avec compte "pro", pas de captcha, pas 3 heures pour s'afficher.)





Dans les liens ZeroBin publiques que j'ai pu trouver, les URLs cliquables ont largement été utilisées, aussi bien pour du http que pour des liens magnet (torrent). Good.





Je n'ai reçu aucune injonction pour faire retirer du contenu.





Ensuite, je vois que de nombreuses personnes discutent à travers ZeroBin (mais je ne peux bien sûr absolument pas savoir ce qui s'y dit :-). Il y a actuellement 821 discussions hébergées dans mon ZeroBin. Il y en a eu probablement bien plus également, les discussions expirées ayant été supprimées. Je n'ai jamais retrouvé les URLs de ces discussions dans le moindre moteur de recherche, ce qui signifie que ce sont des liens qui ont été échangés en privé et qui servent vraiment pour des discussions privées . C'est bien. C'était un des buts recherchés.





Autre constatation: ZeroBin a merveilleusement tenu la charge, et le système de stockage par fichiers et sous-répertoires a très bien fait son office. (Je me suis inspiré de la manière de faire de Squid-cache).





Je n'ai jamais retrouvé la moindre de trace du contenu de mes propres pastes ZeroBin dans un moteur recherche, ni même des discussions y attenant. Cela tient au fait que les moteurs de recherche n'interprètent pas le javascript. Ils sont donc "aveugle" face au contenu de ZeroBin. Cette situation me réjouit, et j'espère juste que les moteurs ne vont pas trop s'y mettre (Google a timidement commencé à interpréter le javascript, mais n'est toujours pas capable d'indexer le contenu des liens publiques ZeroBin). Il est donc actuellement impossible de rechercher dans ZeroBin avec un moteur de recherche, et c'est une excellente chose.





Je constate également que divers ZeroBin sont installés un peu partout. C'est bien. Décentralisons les discussions privées. Plus de single-point-of-failure (ou plutôt single-point-of-surveillance/censure).





Pour continuer sur une note moins réjouissante, je n'ai (honteusement) pas continué à faire évoluer ZeroBin. Certains attendent encore la coloration syntaxique ou la protection par mot de passe. Ça reste un logiciel très brut. Il y a encore du travail.





Je remercie encore PeaceCopathe pour son excellente idée d'intégrer des discussions dans ZeroBin.





Je suis heureux d'avoir intégré VizHash dans les discussions ZeroBin: C'est particulièrement pertinent dans ce cadre. Non seulement cela facilite le suivi des réponses, mais cela permet de fournir une identification (mais non une authentification) des posteurs sans révéler leur adresse IP, sans besoin de s'enregistrer au préalable et sans services extérieur (genre Gravatar).





Enfin, je n'aurai jamais fait autant de bruit avec aussi peu de lignes de code (503 lignes de php/js seulement, si on enlève les commentaires): BBC, ArsTechnica, Slashdot, BoingBoing, Forbes, InformationWeek, Tom's Guide, H-Online, GHacks, HackerNews, 01Net, Clubic, Le Monde ... tout ça surtout grâce aux Anonymous qui se sont emparés de mon programme :-)

(Tiens d'ailleurs j'avais rappelé le journaliste de Forbes, mais je n'ai eu que son répondeur et il ne m'a jamais rappelé. Tant pis ! :)



Ça a été beaucoup d'émotions et de fun en très peu de lignes de code. Je vous recommande l'expérience: C'est jouissif d'être à la source d'autant de bordel avec si peu... mais de bordel constructif :-D



Mise à jour 19 février 2013: Wilfried P. me pose une question par email, et voici ma réponse:

Je vois en effet de temps en temps passer des liens ZeroBin postés par les Anonymous.



Je pourrais effectivement décider de juger le contenu de ces pastes, et décider de les supprimer. Mais je ne le ferai pas, sauf sur injonction judiciaire. Pourquoi ? Je refuse de me porter en juge sur la légalité de ce qui est posté. De toute manière, quelle serait ma légitimité en la matière ? Je n'ai fait aucune étude de droit.



En plus de l'aspect "légale" il y a l'aspect "moral". Certaines opérations des Anonymous sont illégales, mais au contraire très morales (par exemple faire bouger les choses pour les viols dans l'Ontario). Dans l'autre sens, certaines entreprises font des choses qui sont parfaitement légales, mais franchement immorales... à mon sens.

Encore une fois, le jugement de la "moralité" d'une action est tout à fait personnel.



Ne m'estimant pas le droit de juger de la légalité et de la moralité de ce qui est posté (car cela serait un jugement tout à fait personnel et arbitraire), je préfère ne rien modérer du tout. Et j'ai créé ZeroBin dans ce but: Me poser en pur hébergeur de données, avec aucune possibilité d'y mettre le nez pour les juger.