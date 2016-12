Posterous a été racheté par Twitter qui va le fermer dans moins de deux mois. POUF! Plus rien. Même chose pour Feeddemon. Et Google a annoncé la fermeture de Google Reader au 1er juillet. Et d'un seul coup, tout le monde se réveille: Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ??? Bou-hou-houuuu...



Oh, non mais vous êtes sérieux, là ? Ça y est, c'est panique à bord ? C'est une blague, non ? Vous êtes à ce point dépendant d'une simple appli ?

Et quelles sont les solutions proposés en remplacement, massivement ? D'autres services fermés à base de logiciels privateurs. Et dans deux ans quand ils fermeront, ça sera le même cortège de pleureuses.

Rappelez-vous: VOUS ÊTES SUR INTERNET. Internet n'est pas un minitel dirigé par Google. N'importe quelle machine du réseau peut se transformer en serveur en deux minutes. On trouve des espaces d'hébergement gratuits ou payants à la pelle: Merde, c'est quand même pas la mort de prendre quelques minutes pour installer un lecteur opensource RSS sur votre espace web. Alors oui, ça va nécessiter un peu d'efforts: installation et changement des habitudes. Mais ça m'évitera d'entendre ce concert de geignards (Opera, Opera, pourquoi ton Unite a si brillamment échoué ??? C'était une idée de génie qui aurait pu réhabiliter le "serveur chez soi", même pour les neuneus.)

Pour les lecteurs RSS en ligne, ce n'est pas le choix qui manque (Bien sûr certains sont plus faciles à installer que d'autres).

Leed : Site, démo

: Site, démo KrISS Feed : GitHub, démo

: GitHub, démo FreshRSS : Site, GitHub

: Site, GitHub Aeres : Site, démo

: Site, démo Miniflux : Site, GitHub



: Site, GitHub selfoss : Site

: Site RSS Lounge : Site

: Site cartulary : GitHub

: GitHub RSSMiner : Site, GitHub

: Site, GitHub Gregarius : Site

: Site NewsBlur : Site (payant), GitHub

: Site (payant), GitHub FeedHQ : Site, GitHub

Et j'en oublie sûrement.

Là au moins, personne ne viendra vous fermer le service ni même surveiller ce que vous lisez: Les données et l'application sont chez vous.

Arrêtez de pleurnicher et prenez vos applications et vos données en main !



Tant qu'on y est, deux lectures salutaires: Google et la webisation des intertubes, Google : la mise en place de l’aspirateur à données personnelles



EDIT: Et puisqu'il faut un exemple...