A quel point cela pourrait-il être compliqué de s'installer un substitut de Google Reader ? Puisqu'il faut un exemple, prenons le projet de Tontof, KrISS Feed.



1) Mettez le fichier index.php dans un répertoire sur votre site web (Oui, il y a juste un fichier à installer).

2) Ouvrez l'URL et choisissez un login/mot de passe.



3) Importez le fichier OPML que vous avez récupéré de Google Reader ou autre:



4) Dans la configuration, activez la mise à jour par Javascript:



5) C'EST TERMINÉ. Vous avez un lecteur de news à vous. La mise à jour des flux se fera automatiquement en tâche de fond.





Alors, c'était compliqué ? Ça valait le coup de se faire des nœuds au cerveau ?

En prime tout peut se piloter avec des raccourcis clavier. On peut configurer pas mal de choses. Si vous préférez la vue dépliée et sans la liste des flux à gauche, c'est également possible:





Franchement, si vous cherchez encore une excuse pour vous aller vous inscrire chez un autre service fermé, c'est que vous êtes une feignasse.



EDIT: Pour KrISS Feed, il faut php 5.3 minimum.