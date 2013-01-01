Bienvenue sur sebsauvage.net

/about
    À propos de ce site

/links
    Liens aux détours du web (Shaarli)

/wiki
    Documentations techniques variées
En vrac Il m'en reste un peu, je vous le mets ?
/comprendre
    Des notions informatiques expliquées simplement

/paste
    Un PasteBin chiffré côté client 
    (partage de texte + discussions chiffrés)

/draw
    Draw.io, pour dessiner des schémas

/galerie
    Galerie d'image (fonds d'écran et autres)

/ambient
    Musique "ambient" (sans paroles) pour se détendre

/triple_saw
    Générateur de musique TripleSaw

/ip
    Votre adresse IP

/plans
    Plans des transports en commun de différentes villes

/articles
    Copies d'articles d'autres sites

/autoblogs, /autoblogs3
    Autoblogs (miroirs automatisés d'autres blogs)

/q3ut4
    Le plus gros serveur de maps Urban Terror au monde

/binghomo
    Le bingo des homophobes
    (créé après avoir fréquenté Twitter un moment)
Antiquités Pages anciennes, plus maintenues et probablement obsolètes, mais gardées pour la postérité.
/rhaa
    Ancien blog (abandonné depuis 2013)

/pdf
  Génération de PDF gratuitement sous Windows

/safehex
  Anciennes recommandations sécurité pour Windows

/python
  Snippets de code Python 2

/webgobbler
  Un vieux projet (galerie)

/manitou
  Collection de trainers/cheatcodes pour jeux MS-DOS

/punching
  Punching holes into firewalls

/ubuntu
  Page qui date de ma découverte d'Ubuntu

/temp/blender
  Un tutoriel que j'avais commencé à écrire
  sur une ancienne version de Blender