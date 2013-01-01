Bienvenue sur sebsauvage.net

/about
À propos de ce site
/links
Liens aux détours du web (Shaarli)
/wiki
Documentations techniques variées
En vrac
Il m'en reste un peu, je vous le mets ?
/comprendre
Des notions informatiques expliquées simplement
/paste
Un PasteBin chiffré côté client
(partage de texte + discussions chiffrés)
/draw
Draw.io, pour dessiner des schémas
/galerie
Galerie d'image (fonds d'écran et autres)
/ambient
Musique "ambient" (sans paroles) pour se détendre
/triple_saw
Générateur de musique TripleSaw
/ip
Votre adresse IP
/plans
Plans des transports en commun de différentes villes
/articles
Copies d'articles d'autres sites
/autoblogs, /autoblogs3
Autoblogs (miroirs automatisés d'autres blogs)
/q3ut4
Le plus gros serveur de maps Urban Terror au monde
/binghomo
Le bingo des homophobes
(créé après avoir fréquenté Twitter un moment)
Antiquités
Pages anciennes, plus maintenues et probablement obsolètes, mais gardées pour la postérité.
/rhaa
Ancien blog (abandonné depuis 2013)
/pdf
Génération de PDF gratuitement sous Windows
/safehex
Anciennes recommandations sécurité pour Windows
/python
Snippets de code Python 2
/webgobbler
Un vieux projet (galerie)
/manitou
Collection de trainers/cheatcodes pour jeux MS-DOS
/punching
Punching holes into firewalls
/ubuntu
Page qui date de ma découverte d'Ubuntu
/temp/blender
Un tutoriel que j'avais commencé à écrire
sur une ancienne version de Blender