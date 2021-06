J'ai des amis gays Alors forcément, je ne suis pas homophobe. Et d'ailleurs mes amis gays ne se reconnaissent pas du tout dans les LGBT ! Y'a des gays qui sont contre les LGBT Ça veut dire quoi, déjà, LGBT ? C'est pas naturel ! Oui je sais mon téléphone et mes lunettes c'est pas naturel non plus, mais c'est pas pareil ! Ils ont choisi d'être gays/lesbiennes/bi-s Moi j'ai pas choisi d'être hétéro, mais c'est pas pareil parce que c'est naturel ! Ils sont confus, ça va leur passer

Avant, y'en avait pas autant Parce que j'ai un gaydar affûté et je sais au premier coup d'oeil que quelqu'un est homo ! C'est une mode Ça a été inventé par les bobos en 2000.

Des gravures grecques ? Quelles gravures grecques ? Je n'aime pas ça Et d'ailleurs je n'aime pas non plus l'andouillette, et je suis contre les gens qui aiment l'andouillette. L'homosexualité c'est dégoutant Sauf deux femmes ensemble. Ça c'est bandant ! L'homosexualité est une "pratique" Jogging, tir à l'arc, homosexualité. C'est pareil.

Les gays sont effeminés Je le sais, j'ai vu le documentaire "La cage aux folles". Les gays ne sont pas virils Bon je ne saurais pas vraiment définir la virilité, mais on m'a dit que c'était important d'être viril ! ANUS ! ANUS ! ANUS ! Anus et sodomie. C'est tout ce qui me vient à l'esprit quand quelqu'un évoque l'homosexualité.

C'est quoi "stade anal" ? C'est quelle équipe qui joue dedans ? Qui fait l'homme ? Qui fait la femme ? La sexualité n'a rien à faire dans l'espace public ! Mais une femme à poil, ça va.

Les LGBT sont hétéro-phobes ! L'hétérophobie existe ! La preuve: Quelqu'un m'a mal parlé sur Twitter. Je vois pas pourquoi les LGBT ressentent le besoin de dire qu'ils sont fiers Ils devraient avoir honte. Honte. Honte. Honte. Honte. Honte. Où est mon hétéro-pride ? Et mon drapeau hétéro ? Les LGBT s'en prennent à notre liberté d'expression ! On ne peut plus dire de la merde sur eux sans qu'on nous le reproche, ouin ouin ! Pensez aux enfants ! S'ils voient deux mecs s'embrasser, je vais devoir faire mon boulot de parent et leur expliquer que ça existe, et je vais passer pour un con !

Ils n'ont qu'à faire leur propre pays ! Dehors les pédés, les juifs, les arabes, les noirs et tout ceux qui sont différents de moi ! Ils n'ont qu'à se reproduire entre eux hahahaha ils vont disparaître Parce que les hétéros ça ne donne naissance qu'à des hétéros, bien sûr. Ça va être l'extinction de la race humaine... ...si tout le monde devient gay (Ben oui ça peut arriver, hein, moi-même j'ai peur de céder à la tentation !) Ils jouent la victimisation Moi aussi je suis une victime: Des LGBT m'ont poursuivi dans la rue en me traitant de "sale hétéro" et ils m'ont tabassé. Ils sont malades, ça peut être soigné Une bonne thérapie de conversion ou une inscription au club de foot, ça peut guérir un gay.

Un bon coup de bite, ça peut guérir une lesbienne.

Ils souffrent, ils ne seront jamais heureux "INSTRINSÈQUEMENT" ça me fait 23 points au Scrabble. Ils ne peuvent pas se reproduire C'est que du sexe, il n'y a pas d'amour Parce que dans "homosexuel" il y a "sexuel". Les enfants des familles homoparentales sont malheureux Je le sais, j'en suis sûr ! Ils sont responsables du SIDA ! Parce que c'est une maladie que seuls les pédés peuvent attraper.

Le lobby LGBT a infiltré le gouvernement et veut détruire la société D'ailleurs, hein, où ils ont planqué leur agenda ??? Ils font la promotion de l'homosexualité Ils veulent convertir tout le monde, et après l'humanité s'éteindra parce qu'il n'y aura plus de naissances ! Ils ne pensent qu'au sexe Alors que les hétéros, pas du tout ! Dieu/Allah/Les Teletubbies sont contre C'est marqué dans mon livre sacré, alors c'est vrai. C'est la fin du monde ! Il y a de plus en plus d'homos, donc c'est la fin du monde. C'est marqué dans mon livre sacré.

Si on leur donne des droits, les gens vont se marier avec leur chien... ...et ça sera le transhumanisme/eugénisme et la fin de la civilisation ! TREMBLEZ ! La transidentité, c'est une lubie J'arrive pas à comprendre, alors c'est forcément une lubie. Mais t'es un homme ou une femme ? J'ai besoin de savoir ce que tu as entre les jambes pour te parler correctement. T'as des seins ? T'es une femme. Un pénis ? T'es un homme. Oui, je sais mieux ce que je dis que tout ces scientifiques ! (🔗 🔗) On ne peut être que homme ou femme. Y'a rien entre les deux.

La Théorie du genre va détruire les fondements de la société Si bobonne n'est pas à la maison pour me faire à manger et laver mes chaussettes... COMMENT JE VAIS FAIRE 😱 ??? Le drapeau LGBT c'est même pas un pays qui existe Mais sinon VIVE L'OM/LE PSG ! T'es né(e) d'un homme et d'une femme Captain Obvious ? J'ai pas vu le film. Deux lesbiennes ont forcément envie d'un mec dans leur lit Elles vont forcément aimer ma bite, elle est magique. Les LGBT sont des nazis Godwin ? C'est un DJ ?