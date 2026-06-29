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politique
Les mesures du gouvernement en pleine canicule
Les mesures du gouvernement français en pleine canicule:
- Supprimer le thermomètre :
https://www.politico.eu/article/lademe-et-loffice-de-la-biodiversite-dans-le-viseur-de-matignon/
- autoriser les logements passoires énergétiques :
https://lareleveetlapeste.fr/en-pleine-canicule-le-gouvernement-veut-repousser-de-5-ans-la-renovation-energetique-des-logements-en-location/
- allonger la durée des soldes d'été.
Vraiment une équipe de champions.
2026-06-29 11:16:55
?-K-lGg
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