Je n'ai jamais eu de rĂ©gulateur de vitesse avant, et je n'ai jamais Ă©tĂ© trĂšs fan aprĂšs avoir entendu diverses choses pas rassurantes. Mais pour ne pas mourrir bĂȘte, je m'y suis mis (un peu forcĂ©) (sachant que je roule beaucoup hors-ville). Finalement je trouve ça plutĂŽt positif :

- j'arrĂȘte de surveiller mon compteur de vitesse: je peux me concentrer plus sur la route.

- je peux sortir les radars de mes préoccupations.

- je suis moins tenté de dépasser en faisant une petite poussée.



Je regrette juste que ça ne soit pas un rĂ©gulateur adaptatif (c'est Ă dire qui garde automatiquement la distance de sĂ©curitĂ© par rapport Ă la voiture qui est devant, comme le font certaines voitures). D'autant que j'ai un radar de freinage d'urgence Ă l'avant, donc techniquement j'ai tout le matĂ©riel qui permet de faire un rĂ©gulateur adaptatif. Une petite mise Ă jour logicielle ? 🙏 (je ne vais quand mĂȘme pas me mettre Ă implĂ©menter des trucs pour ma voiture moi-mĂȘme, hein !)