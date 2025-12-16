Shaare your links...
sécurité
IA agentique
Quelqu'un sur internet a dit:
" L'IA agentique, c'est l'industrialisation de l'ingénierie sociale. "
Je n'ai rien à redire. C'est parfait.
2025-12-16 09:56:35
