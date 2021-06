Puisqu'on est sur le sujet des liseuse, voici une petite sélection de polices à empattement (serif) et de polices bâton (sans-serif) pour améliorer votre confort de lecture (si votre liseuse supporte les polices .tff/.otf).Chacun ses goûts, et personnellement je trouve qu'Amazon a fait un travail admirable avec Bookerly qui est très agréable à lire. https://sebsauvage.net/wiki/lib/exe/fetch.php?media=liseuse:polices-liseuse-empattement.7z (6,7 Mo) https://sebsauvage.net/wiki/lib/exe/fetch.php?media=liseuse:polices-liseuse-baton.7z (4 Mo)(Sur les liseuses Vivlio/TEA, décompressez ces archives dans /system/fonts puis éteignez et rallumez votre liseuse.)