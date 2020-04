Comme nos amis de Framasoft on vu pratiquement leurs serveurs exploser depuis le confinement, au lieu de surcharger framadrop.org, je vous propose d'autres services d'envoi de gros fichiers par le web (à défaut d'avoir votre NextCloud à vous).Ces services sont gratuits, simples, ne nécessitent aucune inscription et supportent des fichiers jusqu'à 1 Go.Note: Et pour préciser une chose (car c'est important): Ces services chiffrent vos fichiers côté navigateur. Cela veut dire qu'à aucun moment le serveur ne possède votre fichier en clair. Votre vie privée est respectée.EDIT: Et pour compléter les services: https://entraide.chatons.org/fr/