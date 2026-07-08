Ouais je sais, je suis chiant avec DeltaChat.

Mais vous avez quoi ? C'est un petit recoin d'internet qu'on s'approprie. Un petit coin à l'abris des bots débiles, des moteurs de recherche, de l'appétit de données des GAFAMs, des databrokers et des boîtes d'IA, loin des influenceurs et des accros aux "likes", loin des spammeurs et des arnaqueurs. Un endroit pour les humains, quoi. C'est serein et confortable.



(On ne peut vous contacter sur DeltaChat que si vous avez donné votre URL de contact. Donc impossible de vous spammer, et les GAFAM sont dans l'incapacité d'accéder au contenu. On peut se faire des salons de discussion totalement hors de portée de tous ces nuisibles. C'est comme ça que devrait être internet.)