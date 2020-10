Je me demande finalement si la popup systématique qu'on se prend dans la tronche en ce moment par Google et YouTube, ce n'est pas juste un dark pattern sous couvert de respect du RGPD.

En effet si vous êtes soucieux du respect de votre vie privée et du traçage et que vous configurez votre navigateur pour supprimer tous les cookies à la fermeture, vous vous reprenez systématiquement la popup dans la tronche.

La seule manière de ne pas être emmerdé, c'est d'accepter d'être tracé avec les cookies.



(Du coup oui, même si c'est censé être moins pertinent, je suis passé à DuckDuckGo. Qui en prime respecte mon thème système noir, ce que je trouve vraiment très bien !)

