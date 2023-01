timeshift --create && apt update && apt full-upgrade



Voilà, c'est tout. Avec cette simple ligne, je sais que ce vieux PC est à jour au niveau sécurité et peut continuer à ronronner. C'est tellement simple et rapide. C'est une certaine tranquilité d'esprit.



(Explications:

"timeshift --create" fait une "photo" du système et permet un retour-arrière en cas de problème avec la mise à jour.

"apt update" va vérifier l'existence de mises à jour sur internet.

"apt full-upgrade" effectue les mises à jour s'il y en a.)