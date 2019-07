La synthèse vocale de ma liseuse fait des erreurs grossières ( https://sebsauvage.net/links/?tQU07g ).Ça aurait été du Logiciel Libre, c'était facile à corriger:- Faire un pull request de la correction.- Le développeur ne réagit pas ? Je fork et je fais la correction moi-même.Problème réglé.Sauf que non. La bibliothèque de synthèse vocale est un logiciel privateur.Moi: Bonjour TEA (société qui commercialise la liseuse en France), est-ce qu'il y a moyen de corriger la synthèse vocale ? Je suis prêt à faire tout le boulot gratis.TEA: Impossible, c'est fait par une autre boîte, Ivona. Contactez-les.Moi: Bonjour Ivona, est-ce qu'il y a moyen de corriger la synthèse vocale ?Ivona: (silence radio complet)Moi: Bonjour PocketBook (fabricant de la liseuse), est-ce qu'il y a moyen de corriger la synthèse vocale ? Ivona ne me répond pas.PocketBook: Donnez-nous les corrections, on transmettra à Ivona.Moi: Il y en a trop, et c'est pas juste une liste fixe, il y a des problèmes de liaison entre les mots.Moi: « Ivona s'appelle désormais Amazon Polly, un service Amazon AWS »RRhhââââ.... vous me faites chier >:-(